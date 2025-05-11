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    21:52, 10 Май 2025 | GMT +5

    США и Китай начали переговоры о разрядке «торговой войны»

    Делегации США и Китая начали в Женеве переговоры высокого уровня, нацеленные на разрядку торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

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    Фото: ffikretow / istockphoto.com

    Американскую делегацию возглавляет глава Минфина Скотт Бессент, китайскую — Хэ Лифэн.

    При этом точное место встречи не разглашается, а официальные лица обеих стран общаются с журналистами на условиях анонимности.

    Эксперты не ждут серьёзной разрядки, но надеются хотя бы на некоторые взаимные уступки в области пошлин, что снизило бы ущерб глобальной торговле и дало бы немного оптимизма финансовым рынкам.

    В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай в ответ ввел 125% пошлины на американские товары — по сути, это означает взаимный бойкот двусторонней торговли, объём которой в прошлом году составил более 660 млрд долларов.

    Еще до начала переговоров Трамп намекнул в своей социальной сети Truth, что может снизить пошлины до 80%.

    Дональд Трамп начал «тарифную войну» против Пекина ещё во время своего первого срока. Тогда он обвинял Китай в нечестной конкуренции: использовании контрафактных технологий, принуждении западных компании передавать свои технологии китайцам в обмен на доступ к китайскому рынку, широкомасштабном использовании государственных субсидий для демпинга.

    В Пекине называют эти обвинения голословными, подчёркивая, что высокие пошлины Трамп ввёл отнюдь не только в отношении Поднебесной.

    Дефицит торгового баланса США с Китаем в прошлом году составил 263 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, как тарифы Трампа перекроили рынок упаковки.

    Теги:
    Китай Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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