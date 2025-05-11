США и Китай начали переговоры о разрядке «торговой войны»

Американскую делегацию возглавляет глава Минфина Скотт Бессент, китайскую — Хэ Лифэн.

При этом точное место встречи не разглашается, а официальные лица обеих стран общаются с журналистами на условиях анонимности.

Эксперты не ждут серьёзной разрядки, но надеются хотя бы на некоторые взаимные уступки в области пошлин, что снизило бы ущерб глобальной торговле и дало бы немного оптимизма финансовым рынкам.

В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай в ответ ввел 125% пошлины на американские товары — по сути, это означает взаимный бойкот двусторонней торговли, объём которой в прошлом году составил более 660 млрд долларов.

Еще до начала переговоров Трамп намекнул в своей социальной сети Truth, что может снизить пошлины до 80%.

Дональд Трамп начал «тарифную войну» против Пекина ещё во время своего первого срока. Тогда он обвинял Китай в нечестной конкуренции: использовании контрафактных технологий, принуждении западных компании передавать свои технологии китайцам в обмен на доступ к китайскому рынку, широкомасштабном использовании государственных субсидий для демпинга.

В Пекине называют эти обвинения голословными, подчёркивая, что высокие пошлины Трамп ввёл отнюдь не только в отношении Поднебесной.

Дефицит торгового баланса США с Китаем в прошлом году составил 263 млрд долларов.

Ранее сообщалось, как тарифы Трампа перекроили рынок упаковки.