США и Китай начали переговоры о разрядке «торговой войны»
Делегации США и Китая начали в Женеве переговоры высокого уровня, нацеленные на разрядку торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.
Американскую делегацию возглавляет глава Минфина Скотт Бессент, китайскую — Хэ Лифэн.
При этом точное место встречи не разглашается, а официальные лица обеих стран общаются с журналистами на условиях анонимности.
Эксперты не ждут серьёзной разрядки, но надеются хотя бы на некоторые взаимные уступки в области пошлин, что снизило бы ущерб глобальной торговле и дало бы немного оптимизма финансовым рынкам.
В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай в ответ ввел 125% пошлины на американские товары — по сути, это означает взаимный бойкот двусторонней торговли, объём которой в прошлом году составил более 660 млрд долларов.
Еще до начала переговоров Трамп намекнул в своей социальной сети Truth, что может снизить пошлины до 80%.
Дональд Трамп начал «тарифную войну» против Пекина ещё во время своего первого срока. Тогда он обвинял Китай в нечестной конкуренции: использовании контрафактных технологий, принуждении западных компании передавать свои технологии китайцам в обмен на доступ к китайскому рынку, широкомасштабном использовании государственных субсидий для демпинга.
В Пекине называют эти обвинения голословными, подчёркивая, что высокие пошлины Трамп ввёл отнюдь не только в отношении Поднебесной.
Дефицит торгового баланса США с Китаем в прошлом году составил 263 млрд долларов.
Ранее сообщалось, как тарифы Трампа перекроили рынок упаковки.