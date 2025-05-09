От пивных банок до картона: как тарифы Трампа перекроили рынок упаковки

Тарифная политика президента США Дональда Трампа обернулась серьезным испытанием для американской упаковочной промышленности, которая оказалась в эпицентре торговой войны и вынуждена балансировать между внутренними трудностями и глобальными потрясениями.

Алюминий, пластик и тарифы

25-процентные пошлины на алюминий, введенные администрацией Трампа, резко подняли цены на металл в США, где половина потребностей покрывается за счет импорта. Это ударило по производителям упаковки, особенно по тем, кто использует алюминиевую тару, вызвав рост затрат и перебои в поставках.

Торговая война Трампа с Китаем привела к тому, что средние тарифы США на китайский экспорт выросли до 124,1%. Это также оказывает значительное влияние на стоимость пластика, учитывая, что на Поднебесную приходится около трети мирового рынка пластика.

Проблемы усугубились и на уровне сырья. Для производства ПЭТ — термопластика, используемого для производства бутылок и другой упаковки, — американские предприятия зависят от поставок терефталевой кислоты из Канады, Мексики и Южной Кореи — всех тех стран, чьи товары теперь облагаются 25-процентными тарифами.

Стоит сказать, что рост стоимости ПЭТ-упаковки также отразится на таких повседневных товарах, как еда на вынос, напитки и косметика. Аналогично, увеличение цен на алюминий повлияет на стоимость баночного пива, дезодорантов, чистящих средств и аэрозолей.

Целлюлоза и картон под давлением

Импортируемая в США целлюлозно-бумажная продукция также оказалась под ударом. Особенно пострадали поставки из Канады и Мексики — основных партнеров Соединенных Штатов в этой сфере. Хотя в стране производится много картона, значительная часть целлюлозы продолжает поступать из-за рубежа.

Это усугубляет и без того сложную ситуацию на рынке. Мировые поставки целлюлозы претерпели сбои из-за климатических катаклизмов и логистических проблем, таких как заторы в Панамском канале. Влияние тарифов усиливает эти перебои, способствуя росту волатильности. В результате, цены на картон растут и, по прогнозам, будут ежегодно повышаться в среднем на 11,4% до сентября 2026 года.

Компании доставки на фоне бурного роста онлайн-торговли в США сталкиваются с подорожанием картона, который необходим для упаковки. Чтобы компенсировать возросшие расходы, они уже сейчас готовятся переложить часть этих затрат на американцев, повышая стоимость доставки и упаковки.

Coca-Cola против Pepsi: новый виток противостояния

Соперничество между Coca-Cola и Pepsi, начавшееся еще в середине XX века, получило неожиданный импульс в эпоху тарифов. В апреле PepsiCo объявила о снижении прогноза по прибыли, сославшись на рост издержек. Компания входит в число тех, кого особенно затронула 25-процентная пошлина на импортный алюминий.

Корпорация Coca-Cola также заявила, что при необходимости будет увеличивать продажи в пластиковой упаковке, чтобы компенсировать удорожание алюминиевых банок. Однако у Coca-Cola есть преимущество: основной объем базового ингредиента для напитков, продаваемых на американском рынке, она производит внутри США.

А вот Pepsi еще в 1970-х перенесла производство концентратов в Ирландию, пользуясь низкими налогами. Сегодня этот шаг оборачивается неприятным сюрпризом. Теперь концентрат для сиропа попадает под 10-процентный тариф на продукцию из ЕС, который может возрасти до 20% уже в июле.

Новые упаковочные решения

Однако даже в условиях тарифного давления упаковочная индустрия не встала на паузу, а начала перестраиваться. Рост цен на сырье и логистические сбои бесспорно подтолкнут компании к поиску новых решений: от локализации производства до активного внедрения переработанных материалов.

Крупные игроки уже экспериментируют с упаковкой, которая точно соответствует размеру содержимого, сокращая «воздух» внутри коробок и снижая издержки. Появляются новые стандарты: меньше пластика, больше вторсырья, упрощенный дизайн. Все, что можно сделать тоньше, легче и дешевле — становится нормой.

Эти меры не только помогают бизнесу выжить в условиях повышенных пошлин, но и неожиданно совпадают с растущими запросами потребителей на устойчивость и экологичность. И если еще вчера идея приносить в магазин свою стеклянную банку казалась экзотикой, то завтра она может стать частью новой упаковочной реальности.