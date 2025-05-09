От пивных банок до картона: как тарифы Трампа перекроили рынок упаковки
Протекционистская политика США нанесла ощутимый удар по упаковочной отрасли, изменив правила игры для производителей от пищевой тары до промышленных товаров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Тарифная политика президента США Дональда Трампа обернулась серьезным испытанием для американской упаковочной промышленности, которая оказалась в эпицентре торговой войны и вынуждена балансировать между внутренними трудностями и глобальными потрясениями.
Алюминий, пластик и тарифы
25-процентные пошлины на алюминий, введенные администрацией Трампа, резко подняли цены на металл в США, где половина потребностей покрывается за счет импорта. Это ударило по производителям упаковки, особенно по тем, кто использует алюминиевую тару, вызвав рост затрат и перебои в поставках.
Торговая война Трампа с Китаем привела к тому, что средние тарифы США на китайский экспорт выросли до 124,1%. Это также оказывает значительное влияние на стоимость пластика, учитывая, что на Поднебесную приходится около трети мирового рынка пластика.
Проблемы усугубились и на уровне сырья. Для производства ПЭТ — термопластика, используемого для производства бутылок и другой упаковки, — американские предприятия зависят от поставок терефталевой кислоты из Канады, Мексики и Южной Кореи — всех тех стран, чьи товары теперь облагаются 25-процентными тарифами.
Стоит сказать, что рост стоимости ПЭТ-упаковки также отразится на таких повседневных товарах, как еда на вынос, напитки и косметика. Аналогично, увеличение цен на алюминий повлияет на стоимость баночного пива, дезодорантов, чистящих средств и аэрозолей.
Целлюлоза и картон под давлением
Импортируемая в США целлюлозно-бумажная продукция также оказалась под ударом. Особенно пострадали поставки из Канады и Мексики — основных партнеров Соединенных Штатов в этой сфере. Хотя в стране производится много картона, значительная часть целлюлозы продолжает поступать из-за рубежа.
Это усугубляет и без того сложную ситуацию на рынке. Мировые поставки целлюлозы претерпели сбои из-за климатических катаклизмов и логистических проблем, таких как заторы в Панамском канале. Влияние тарифов усиливает эти перебои, способствуя росту волатильности. В результате, цены на картон растут и, по прогнозам, будут ежегодно повышаться в среднем на 11,4% до сентября 2026 года.
Компании доставки на фоне бурного роста онлайн-торговли в США сталкиваются с подорожанием картона, который необходим для упаковки. Чтобы компенсировать возросшие расходы, они уже сейчас готовятся переложить часть этих затрат на американцев, повышая стоимость доставки и упаковки.
Coca-Cola против Pepsi: новый виток противостояния
Соперничество между Coca-Cola и Pepsi, начавшееся еще в середине XX века, получило неожиданный импульс в эпоху тарифов. В апреле PepsiCo объявила о снижении прогноза по прибыли, сославшись на рост издержек. Компания входит в число тех, кого особенно затронула 25-процентная пошлина на импортный алюминий.
Корпорация Coca-Cola также заявила, что при необходимости будет увеличивать продажи в пластиковой упаковке, чтобы компенсировать удорожание алюминиевых банок. Однако у Coca-Cola есть преимущество: основной объем базового ингредиента для напитков, продаваемых на американском рынке, она производит внутри США.
А вот Pepsi еще в 1970-х перенесла производство концентратов в Ирландию, пользуясь низкими налогами. Сегодня этот шаг оборачивается неприятным сюрпризом. Теперь концентрат для сиропа попадает под 10-процентный тариф на продукцию из ЕС, который может возрасти до 20% уже в июле.
Новые упаковочные решения
Однако даже в условиях тарифного давления упаковочная индустрия не встала на паузу, а начала перестраиваться. Рост цен на сырье и логистические сбои бесспорно подтолкнут компании к поиску новых решений: от локализации производства до активного внедрения переработанных материалов.
Крупные игроки уже экспериментируют с упаковкой, которая точно соответствует размеру содержимого, сокращая «воздух» внутри коробок и снижая издержки. Появляются новые стандарты: меньше пластика, больше вторсырья, упрощенный дизайн. Все, что можно сделать тоньше, легче и дешевле — становится нормой.
Эти меры не только помогают бизнесу выжить в условиях повышенных пошлин, но и неожиданно совпадают с растущими запросами потребителей на устойчивость и экологичность. И если еще вчера идея приносить в магазин свою стеклянную банку казалась экзотикой, то завтра она может стать частью новой упаковочной реальности.