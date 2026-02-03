США и Индия договорились о торговом соглашении

После телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди глава Белого дома назвал его одним из самых близких друзей, влиятельным и уважаемым лидером своей страны.

— Из чувства дружбы и уважения к премьер-министру Моди и в соответствии с его просьбой, мы договорились о торговом соглашении, согласно которому Соединенные Штаты снизят тариф с 25% до 18%. Они также будут стремиться к снижению своих тарифных и нетарифных барьеров против США до нуля, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Обе страны расширяют торгово-экономические связи.

— Премьер-министр также пообещал закупать американскую продукцию на гораздо более высоком уровне, в дополнение к американской энергии, технологиям, сельскохозяйственной продукции, углю и многому другому на сумму более 500 миллиардов долларов. Наши замечательные отношения с Индией в будущем станут еще крепче, — отметил президент США.

Главы США и Индии также обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что США и Индия являются «близкими друзьями и естественными партнерами», и выразил уверенность, что торговые переговоры раскроют «безграничный потенциал».