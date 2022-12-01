США и Великобритания провели межведомственную встречу по малым и средним предприятиям

1 Декабря 2022, 14:21

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Профильные министерства США и Великобритании совместно провели 6-й Диалог по малым и средним предприятиям (МСП) в Эдинбурге, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на Торговое представительство США.

Мероприятие организовано офисом торгового представительства, министерством торговли и администрацией малого бизнеса США совместно с министерством международной торговли и министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании в котором приняли участие представители бизнеса с обеих сторон Атлантики для определения путей расширения двусторонней торговли и инвестиций.

Основываясь на мнении бизнес кругов, Вашингтон и Лондон достигли ряда договоренностей.

Так, правительства двух стран обновят и улучшат инструментарий, призванный помочь МСП ориентироваться в трансатлантической торговле.

США и официальные лица правительства Великобритании из торговых агентств проведут специальные дискуссии на уровне экспертов по цифровой торговле и таможни с целью их упрощения для более глубокого сотрудничества.

Достигнута договоренность о проведении 7-й встречи по МСП в Соединенных Штатах в мае 2023 года.

Созданная в 2018 году диалоговая бизнес площадка направлена на обмен опытом представителей малых и средних предприятий и определение путей расширения американо-британских торговых и инвестиционных связей.

Товарооборот между двумя странами составляет около 247 млрд долларов в год, а взаимные инвестиции в экономику двух стран оцениваются примерно в 1 трлн долларов. Почти 36 тыс. малых предприятий в пятидесяти американских штатах экспортируют в Соединенное Королевство товаров на общую сумму 23,2 млрд долларов.

Фото: vestikavkaza.ru