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США и ЕС объявили о глобальном партнерстве в сфере вакцинации от КВИ

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Сентября 2021, 20:37
США и ЕС объявили о глобальном партнерстве в сфере вакцинации от КВИ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Соединенных Штатов Джо Байден объявили о новом партнерстве между Европейским Союзом и США, направленном на ускорение вакцинации против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Еврокомиссии, обе стороны намерены достичь к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, которая планируется в 2022 году, глобального уровня вакцинации в 70%.

В рамках европейско-американского сотрудничества еврокомиссар Тьерри Бретон встретился с координатором Белого дома по реагированию на коронавирус Джеффом Зиентсом.

В совместном заявлении говорится, что скоординированное сотрудничество Соединенных Штатов и Европейского союза увеличит поставки вакцин, обеспечит цепь их доставки более эффективным образом.

Трансатлантическое партнерство будет способствовать глобальной иммунизации, одновременно позволяя многосторонним и региональным инициативам развиваться дальше.

США пожертвуют странам мира более 1,1 млрд доз, Европейский Союз выделит более 500 млн.

Оба партнера призывают другие страны, которые могут обеспечить иммунизацию своего населения, удвоить обязательства по разделению доз или внести значительный вклад в обеспечение вакцинами.

Ранее сообщалось, что риск заражения COVID-19 среди вакцинированных в Бельгии снизился на 80%.


Здравоохранение   США   Евросоюз   Коронавирус в мире   Вакцинация   Европа   Мировые новости  
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