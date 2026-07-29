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    США готовят новые правила для криптовалют

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что готова создать собственную нормативно-правовую базу для криптовалют, если предложенный законопроект CLARITY не будет принят Конгрессом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

    США готовят новые правила для криптовалют
    Фото: Криптовалюта.Tech

    CLARITY Act (Clarity for Digital Tokens, «Ясность в отношении цифровых токенов») направлен на обеспечение четкой юридической классификации цифровых токенов и криптовалют. Законопроект направлен на кодификацию более четких определений, что позволит уменьшить двусмысленность для эмитентов и инвесторов. Если законопроект не будет принят, SEC разработает собственный свод правил.

    Готовность Комиссии по ценным бумагам и биржам США разработать собственные правила в отношении криптовалют в случае провала законопроекта CLARITY свидетельствует о поворотном моментом в политике США в отношении цифровых активов, а также подчеркивает необходимость регулирования стремительно развивающегося криптовалютного рынка.

    Ранее сообщалось, что оплату криптовалютой через QR-код планируют внедрить по всему Казахстану.

    Криптовалюта В мире Экономика США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор