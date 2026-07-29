США готовят новые правила для криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что готова создать собственную нормативно-правовую базу для криптовалют, если предложенный законопроект CLARITY не будет принят Конгрессом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Crypto News.

CLARITY Act (Clarity for Digital Tokens, «Ясность в отношении цифровых токенов») направлен на обеспечение четкой юридической классификации цифровых токенов и криптовалют. Законопроект направлен на кодификацию более четких определений, что позволит уменьшить двусмысленность для эмитентов и инвесторов. Если законопроект не будет принят, SEC разработает собственный свод правил.

Готовность Комиссии по ценным бумагам и биржам США разработать собственные правила в отношении криптовалют в случае провала законопроекта CLARITY свидетельствует о поворотном моментом в политике США в отношении цифровых активов, а также подчеркивает необходимость регулирования стремительно развивающегося криптовалютного рынка.

Ранее сообщалось, что оплату криптовалютой через QR-код планируют внедрить по всему Казахстану.