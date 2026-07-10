Оплату криптовалютой через QR-код планируют внедрить по всему Казахстану

Оплата товаров и услуг криптовалютой через QR-коды не будет ограничена отдельными регионами Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили председатель Национального банка Тимур Сулейменов и заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Поводом для вопроса журналистов стал запуск одним из банков сервиса оплаты покупок криптовалютой через QR-коды. Главу Нацбанка спросили, будет ли эта возможность доступна только в отдельных городах или ее планируют распространить по всей стране.

По словам Тимура Сулейменова, аналогичные решения сейчас прорабатывают и другие банки.

— Ряд других банков это также прорабатывают, а потом они будут частью единого QR, о котором мы расскажем в конце следующей недели. У нас тоже будет своего рода презентация. Помните же, 18 июля мы должны внедрить единый QR, и он будет не только для банков, он будет и для платежных организаций, и для криптокошельков, — сказал глава Нацбанка во время брифинга.

В свою очередь Жаслан Мадиев пояснил, что речь идет о новой платежной технологии, которая позволит интегрировать криптобиржи с банками второго уровня. По его словам, такие решения не будут ограничены отдельными городами и будут внедряться по всей стране.

Ранее стало известно о том, что в Казахстане создадут Комитет по контролю рынка цифровых активов.