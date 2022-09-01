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США готовы предоставить поддержку Казахстану на пути к реформам – Джуди Куо

Автор:  
Арайлым Мұрат
1 Сентября 2022, 13:43
США готовы предоставить поддержку Казахстану на пути к реформам – Джуди Куо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты Америки с нетерпением ждут проведения Президентских выборов в Казахстане и будут наблюдать за честным процессом выборов. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы внимательно слушали выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Мы поддерживаем его амбициозные реформы и инициативы, выступаем за полную реализацию реформ. Для нас было очень интересно узнать, что в стране пройдут Президентские выборы. Мы с нетерпением ждем и будем наблюдать за честным процессом выборов. Хотел сказать, что США на протяжении 30 лет были надежным партнером Казахстана и всегда надежно поддерживали Независимость и его территориальную целостность в качестве хорошего друга и партнера США. Мы готовы предоставить ту поддержку, которая необходима для Казахстана на пути к реформам», - сказала временный поверенный в делах США в Казахстане.

Джуди Куо отметила, что США имеет широкий спектр механизмов поддержки Казахстана через разные программы, в том числе и культурные. То есть, речь идет о полном спектре помощи в оборонной промышленности и других промышленных секторах.

Сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

В ходе своего выступления Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные Президентские выборы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также предложил установить ограничение президентского мандата в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.


Фото: www.wikidata.org


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