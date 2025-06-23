США готовы встретиться с Ираном после ударов – Марко Рубио

Рубио, выступая в программе «Face the Nation with Margaret Brennan», призвал Иран продолжить дипломатию и сообщил, что у США нет текущих планов дальнейших атак на Иран.

Рубио заявил, что миссия США «не была атакой на Иран, не была атакой на иранский народ. Это не было шагом по смене режима. Она была направлена на то, чтобы уничтожить три ядерных объекта, связанных с их амбициями по созданию ядерного оружия, и это было осуществлено вчера».

— То, что произойдет дальше, теперь будет зависеть от того, что Иран решит делать дальше. Если они выберут путь дипломатии, мы готовы. Мы можем заключить сделку, которая будет выгодна им, иранскому народу, и выгодна миру. Если они выберут другой путь, то это будет иметь последствия, — сообщил Марко Рубио.

По словам Рубио, президент Трамп по-прежнему предпочитает дипломатический путь, отметив, что США подталкивали Иран заключить сделку об отказе от своих амбиций по созданию ядерного оружия еще до нанесения ударов.

— Мы готовы прямо сейчас, если они позвонят и скажут: «Мы хотим встретиться, давайте поговорим об этом», мы готовы это сделать, — сообщил госсекретарь.

Одновременно Рубио предупредил Иран, что закрытие важнейшего Ормузского пролива станет «самоубийственным» шагом для иранского режима.

— Это было бы самоубийственным шагом со стороны [Ирана], потому что я думаю, что весь мир выступил бы против них, если бы они это сделали, — заявил Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана прибыл в Москву «для проведения ряда переговоров».