США добиваются от ООН разрешения на создание новых «Силовых подразделений»
Соединенные Штаты запросили у ООН разрешение на создание новых «Силовых структур по борьбе с преступными группировками» для борьбы с растущим насилием на Гаити, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Исполняющая обязанности посла США Дороти Ши сделала это заявление на заседании Совета Безопасности ООН. Однако, Ши не сообщила, будут ли Соединенные Штаты оказывать какую-либо военную или полицейскую поддержку новым Силам по борьбе с преступными группировками.
Заявление США последовало за сообщением о том, что охранная фирма Vectus Global бывшего «морского котика» ВМС США Эрика Принса скоро направит в Гаити около 200 сотрудников из разных стран в рамках годичного контракта на борьбу с насилием со стороны банд.
Отмечается, что компанией, которая занимается логистикой, инфраструктурой, безопасностью и обороной в стране, руководит Принс, крупный спонсор президента США Дональда Трампа. Ранее Принс основал скандально известную охранную фирму Blackwater.
В настоящее время в Республике Гаити находятся Многонациональные силы поддержки безопасности под руководством Кении (участники: Багамы, Сальвадор, Белиз, Гватемала и Ямайка), которые пытаются помочь полиции обуздать насилие со стороны вооруженных банд, которые распространили свою деятельность из столицы на сельскую местность.
Первые кенийцы прибыли в Гаити в июне 2024 года. Предполагалось, что численность контингента составит 2500 человек, но на данный момент она не превышает 1000.
Глава ООН Антониу Гутерриш предупредил Совет Безопасности, что «Гуманитарные последствия ужасают: 1,3 млн человек, половина из которых — дети, покинули свои дома. Шесть миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи».
Тем не менее, по его словам, призыв ООН выделить 908 млн долларов на помощь 3,9 млн человек в этом году был профинансирован менее чем на 10%, «что делает Гаити страной с наименее финансируемым гуманитарным призывом в мире».
