Азербайджан, Армения и США подтвердили приверженность реализации мирных договоренностей

Азербайджан, Армения и Соединенные Штаты приняли совместное заявление по случаю первой годовщины мирного саммита в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку со ссылкой на МИД Азербайджана .

В документе отмечается, что за прошедший год стороны предприняли ряд шагов по реализации Совместной декларации о мире. В частности, сохраняется стабильность на азербайджано-армянской границе, продолжаются процессы нормализации отношений, делимитации границы и укрепления доверия.

Одним из основных направлений назван «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). По данным заявления, проект перешел к практической реализации: в Армении начались инженерно-изыскательские работы, между США и Арменией достигнута договоренность о создании компании по развитию маршрута, а Азербайджан практически завершил строительство автомобильной и железной дорог на своей территории для соединения с инфраструктурой TRIPP.

Отмечается также вклад США в развитие Транскаспийского торгового маршрута. Соединенные Штаты предоставили $201 млн Транскаспийскому фонду предпринимательства для привлечения частных инвестиций в развитие Срединного коридора на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В документе отдельно отмечены шаги по развитию экономических связей между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан снял транзитные ограничения в отношении Армении, после чего за год через его территорию в Армению и из нее было перевезено около 60 тысяч тонн грузов. Кроме того, Азербайджан поставил Армении 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Операторы связи двух стран также подписали соглашение об интернет-соединении, направленное на повышение устойчивости региональной телекоммуникационной инфраструктуры.

США, Азербайджан и Армения подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран в пределах их международно признанных границ и приверженность полной реализации Совместной декларации от 8 августа.

В заявлении также отмечается, что Армения и Азербайджан вошли в состав Совета мира по приглашению США.

Ранее сообщалось, что проект TRIPP в Армении пройдет проверку Конституционного суда.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США приняли Совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном.