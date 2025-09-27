США аннулировали визу президента Колумбии
Решение принято после того, как президент Колумбии Густаво Петро публично призвал американских солдат не подчиняться президенту США Дональду Трампу, передает агентство Kazinform.
Петро, который ранее конфликтовал с администрацией Трампа по вопросам миграции и незаконного оборота наркотиков, выступил возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перед группой пропалестинских сторонников.
Petro en NY fue a la calle en una escena, la más ridícula posible, a decirle a la Fuerza Armada de Estados Unidos que no deben obedecer a Trump…— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 26, 2025
Deberían internarlo ya… en una clínica… pic.twitter.com/mALeCueSmb
- Она (прим. мировая сила) должна быть больше, чем сила Соединенных Штатов. Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять винтовки на человечество. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы человечности, — заявил колумбийский лидер.
Петро на Генеральной Ассамблее ООН также напрямую обрушился с критикой на Трампа, заявив, что тот «участвовал в геноциде» в секторе Газа, когда как союзник Израиля недавно усилил наступление на город Газа.
После этого Госдепартамент США сделал заявление, где сообщается, что президент Колумбии лишился визы.
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
- Ранее сегодня президент Колумбии вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий, - говорится в заявлении.
Напомним, США признали Колумбию страной, не сотрудничающей в борьбе с наркотиками.