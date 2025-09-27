РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:47, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    США аннулировали визу президента Колумбии

    Решение принято после того, как президент Колумбии Густаво Петро публично призвал американских солдат не подчиняться президенту США Дональду Трампу, передает агентство Kazinform.

    Густаво Петро
    Фото: Anadolu Ajansi

    Петро, ​​который ранее конфликтовал с администрацией Трампа по вопросам миграции и незаконного оборота наркотиков, выступил возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перед группой пропалестинских сторонников.

    - Она (прим. мировая сила) должна быть больше, чем сила Соединенных Штатов. Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять винтовки на человечество. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы человечности, — заявил колумбийский лидер.

    Петро на Генеральной Ассамблее ООН также напрямую обрушился с критикой на Трампа, заявив, что тот «участвовал в геноциде» в секторе Газа, когда как союзник Израиля недавно усилил наступление на город Газа.

    После этого Госдепартамент США сделал заявление, где сообщается, что президент Колумбии лишился визы.

    - Ранее сегодня президент Колумбии вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий, - говорится в заявлении.

    Напомним, США признали Колумбию страной, не сотрудничающей в борьбе с наркотиками.

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
