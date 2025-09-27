США аннулировали визу президента Колумбии

Петро, ​​который ранее конфликтовал с администрацией Трампа по вопросам миграции и незаконного оборота наркотиков, выступил возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перед группой пропалестинских сторонников.

Petro en NY fue a la calle en una escena, la más ridícula posible, a decirle a la Fuerza Armada de Estados Unidos que no deben obedecer a Trump…



Deberían internarlo ya… en una clínica… pic.twitter.com/mALeCueSmb — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 26, 2025

- Она (прим. мировая сила) должна быть больше, чем сила Соединенных Штатов. Вот почему отсюда, из Нью-Йорка, я прошу всех солдат армии США не направлять винтовки на человечество. Не подчиняйтесь приказам Трампа. Соблюдайте приказы человечности, — заявил колумбийский лидер.

Петро на Генеральной Ассамблее ООН также напрямую обрушился с критикой на Трампа, заявив, что тот «участвовал в геноциде» в секторе Газа, когда как союзник Израиля недавно усилил наступление на город Газа.

После этого Госдепартамент США сделал заявление, где сообщается, что президент Колумбии лишился визы.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

- Ранее сегодня президент Колумбии вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы аннулируем визу Петро из-за его безрассудных и подстрекательских действий, - говорится в заявлении.

Напомним, США признали Колумбию страной, не сотрудничающей в борьбе с наркотиками.