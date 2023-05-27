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«Срубают десятки деревьев»: в акимате Алматы объяснили видео

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Мая 2023, 00:04
«Срубают десятки деревьев»: в акимате Алматы объяснили видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали видео из Сети, на котором видно, как на дворе одного из домов вырубают деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Алматы-1, улице Жумабаева, 52 вырезают деревья, около 10-15 штук уже срубили. До сих пор продолжают», - говорится в посте.

В акимате Алматы сообщили, что вырубка деревьев произошла на территории существующего индивидуального жилого дома по адресу: улица Кассина, д. 74, на дачных участках граждан.

«Действие правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы не распространяется на территории существующего индивидуального жилого дома, дачные участки граждан. В соответствии с пунктами 8 и 3 вышеуказанных правил, индивидуальный жилой дом – это дом, предназначенный для личного (семейного) проживания, расположенный на усадебном участке и находящийся в собственности гражданина вместе с хозяйственными и другими строениями и зелеными насаждениями.

В связи с этим сообщаем, что зеленые насаждения, произрастающие на территории существующего индивидуального жилого дома, не регулируются правилами содержания и защиты зеленых насаждений Алматы», - ответили в пресс-службе акимата города.

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Публикация от ALMATY | ASTANA 🇰🇿 (@megapolis.kz)


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