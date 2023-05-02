Сроки завершения строительства проблемных объектов водоснабжения назвали в Минэкологии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова доложила о работе над затянувшимися проектами в сфере водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эскулинский водовод был начат в 2010 году, был подвергнут неоднократным корректировкам, в связи с чем ввод объекта в эксплуатацию затянулся. На сегодняшний день объект включен в Дорожную карту объектов «долгостроя» в сфере водных ресурсов. При этом отмечаю, что в настоящее время строительно-монтажные работы ведутся, все соответствующие финансовые средства выделены», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

По ее словам, завершение всех работ планируется в июне текущего года.

«В Дорожной карте также имеется проект Пресновского группового водопровода. Реализация начата в 2014 году, подрядчиком до 2018 года выступало ТОО «СМП-610», с которым в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств договор был расторгнут по решению суда. Кроме того, в 2017 году проведена корректировка проекта, так как, согласно письмам акимата СКО, в связи с малочисленностью населения в 6 сельских населенных пунктах (менее 100 человек) в Есильском и Мамлютском районах комплекс водозаборных сооружений в данных СНП заменен на пункт раздачи воды», - уточнила министр.

На продолжение строительно-монтажных работ в 2018 году договор был заключен с РГП «Казводхоз». Учитывая, что сметный расчет стоимости строительства утвержден в ценах 2012 года, продолжение строительства не представилось возможным по причине удорожания материалов (ориентировочная стоимость удорожания - около 5,5 млрд тенге).

Завершение корректировки проекта планируется в мае 2023 года. Далее генподрядчиком будет произведена укладка оставшегося 81 км магистрали, после чего будет выполнена обвязка и подключение насосного и очистного оборудования. При этом, говорит глава Минэкологии, в 2023 году на продолжение строительно-монтажных работ предусмотрено 1 млрд тенге.

Завершение объекта планируется в конце 2024 года. В результате будет улучшено водоснабжение 12 СНП численностью населения 23,2 тысячи человек.

«Также в Северо-Казахстанской области с 2018 года реализуется проект реконструкции Соколовского группового водовода. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств договор в 2021 году в одностороннем порядке был расторгнут. В 2022 году велись судебные разбирательства. Кроме того, в ходе реализации проекта были выявлены многочисленные нарушения и упущения, как в рабочих чертежах, так и в сметах. В связи с чем, Проект был откорректирован, и получено заключение госэкспертизы (без сметной документации)», - сообщила министр, отметив, что завершение проекта запланировано на конец 2024 года.