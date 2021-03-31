РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 30 Март 2021 | GMT +6

    Сроки выхода казахстанской вакцины озвучил глава Минздрава

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о казахстанской вакцине против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстанская вакцина сейчас находится на третьем этапе клинических исследований, вакцина идет регламентно. То есть, любая вакцина, которая проходит все этапы клинических исследований, проходит по аналогичной процедуре, и в принципе в временном формате эти вакцины проходят идентичный срок. Хочу отметить, что казахстанская вакцина сейчас уже на выходе, и мы планируем, что разрешим применение после получения документов, ориентировочно - это конец апреля. Мы ожидаем, что разработчик внесет нам все документы по итогам проведенных клинических исследований. По результатам этих документов выносится решение и допускается вакцина к массовому применению», - объяснил министр здравоохранения Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

    По его словам, разработка вакцины в стране началась позже на три месяца по сравнению с другими странами, так как «вирус пришел в Казахстан на три месяца позже».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Главная QazCovid-in Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!