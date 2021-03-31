Сроки выхода казахстанской вакцины озвучил глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о казахстанской вакцине против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская вакцина сейчас находится на третьем этапе клинических исследований, вакцина идет регламентно. То есть, любая вакцина, которая проходит все этапы клинических исследований, проходит по аналогичной процедуре, и в принципе в временном формате эти вакцины проходят идентичный срок. Хочу отметить, что казахстанская вакцина сейчас уже на выходе, и мы планируем, что разрешим применение после получения документов, ориентировочно - это конец апреля. Мы ожидаем, что разработчик внесет нам все документы по итогам проведенных клинических исследований. По результатам этих документов выносится решение и допускается вакцина к массовому применению», - объяснил министр здравоохранения Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По его словам, разработка вакцины в стране началась позже на три месяца по сравнению с другими странами, так как «вирус пришел в Казахстан на три месяца позже».