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    Сроки вступления в силу Конституции после референдума назвали в Минюсте

    3 Июня 2022, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова пояснила, в какие сроки вступят в силу нормы Конституции в зависимости от результатов республиканского референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она отметила, что результаты референдума будут обнародованы после того, как Центральная комиссия и территориальные комиссии референдума завершат свою работу по подсчету голосов.

    «После обнародования, если большинство населения проголосует «за», то считается, что референдум состоялся. Если население поддержит, то поправки в Конституцию считаются принятыми на республиканском референдуме. Здесь комиссия референдума имеет право на завершение подсчетов до 7 дней, то есть здесь может быть и 2, и 3 дня, как они управятся. После обнародования соответствующих результатов, в случае, если большинство проголосует «за», нормы будут считаться принятыми. Конституция – это высший закон, который обладает прямым действием, соответственно, все эти нормы начнут действовать со дня обнародования. Если нет, то мы будем жить при прежней Конституции, при всех наших прежних нормах», - разъяснила вице-министр.

    По словам Алмы Мукановой, в случае принятия поправок ряд законопроектов в дальнейшем будет доработан. Подготовка к этим работам уже началась, в том числе и Министерством юстиции.

    «Мы потихоньку готовимся, но еще не начали, потому что ждем результатов референдума», - добавила она.

    Республиканский референдум состоится 5 июня, в воскресенье. В этот день будет решаться судьба проекта закона о внесении изменений в Конституцию РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минюст Конституция ЦИК Референдум
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