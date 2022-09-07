Сроки внеочередных президентских выборов определяет Глава государства - глава Минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сроки внеочередных президентских выборов определяет Глава государства. Об этом заявил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у министра, когда станут известны сроки президентских выборов.

«Сроки выборов определяет Глава государства. Когда будет указ, тогда узнаем», - ответил Канат Мусин в рамках заседания Мажилиса.

«Поскольку президентский срок истекает только через полтора года, поэтому Президент в рамках своей инициативы озвучивал Послание, издаст указ и определит дату выборов», - уточнил глава Минюста.

Также он объяснил, что юридически закон предусматривает возможность объявления досрочных выборов. По словам Каната Мусина, внесение в законопроект поправок по однократному семилетнему мандату зависит от Президента как субъекта законодательной инициативы.

«Что касается объявления досрочных выборов, Глава государства в своем Послании объяснил и обосновал. В Послании Глава государства озвучил инициативу об установлении для Президента однократного семилетнего срока», - сказал глава ведомства.

В своем Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы.