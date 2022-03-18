Сроки внедрения нового механизма субсидирования АПК перенесены на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил о переносах сроков внедрения нового механизма субсидирования АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы Государства проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК. Подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года.

«Соответственно в текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования», - добавил министр.

Ранее, Е. Карашукеев рассказал о выдаче льготных кредитов для фермеров.

«Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд тенге и форвардного закупа Продкорпорации в объеме 80 млрд тенге. При этом форвардный закуп в этом году увеличен в два раза», - сказал глава Минсельхоза.