Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Сроки строительства нового мусорного полигона назвал аким Абайской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июня 2023, 15:51
Сроки строительства нового мусорного полигона назвал аким Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о ходе строительства нового мусорного полигона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема с полигоном назрела давно. Он находится не там, где должен находиться, но это причина не того, что неправильно построили, а просто город рос и расширялся. Да и в принципе, аэропорт поменял свое место дислокации и сегодня это большая проблема для горожан и для нашей авиации. Конечно, проблема экологии, прежде всего», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

photo

По его словам, работа над проектом ведется.

«В течение 3 лет из городского бюджета будут выделены средства – это порядка 350 млн тенге и плюс из республиканского бюджета 3,5 млрд тенге. Проект делается, до конца года проект мы получим, новый полигон построим», - добавил аким.


Строительство   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане