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Сроки страхования посевов зерновых от засухи продлены до 24 апреля

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2022, 15:57
Сроки страхования посевов зерновых от засухи продлены до 24 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрная кредитная корпорация информирует о том, что срок приема заявок по страховому продукту от недостатка влаги в почве для зерновых культур продлён до 24 апреля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт корпорации.

Ранее сообщалось, что началась реализация программы страхования зерновых культур. Для удешевления стоимости страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей, привлечения новых участников на рынок страхования в АПК, снижения рисков в растениеводстве государство субсидирует страховые премии: расходы на страховой полис для аграриев при помощи субсидирования уменьшаются на 50%.

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