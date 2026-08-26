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    Сроки ремонта шоссе Алаш продлили в Астане

    В Астане сроки ремонтных работ на шоссе Алаш продлены до 10 сентября в связи с погодными условиями и производственной необходимостью, передает Kazinform со ссылкой на сайт акимата столицы.

    Горбатый мост, Астана, дорога
    Фото: акимат Астаны

    Напомним, на шоссе Алаш в Астане ведутся работы по устройству бетонного покрытия для датчиков измерения веса. Протяженность рабочего участка составляет 400 метров.

    Сроки ремонта шоссе Алаш продлили в Астане
    Фото: акимат Астаны

    При этом движение автотранспорта будет организовано по полосам встречного направления.

    Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и направляющие указатели.

    Между тем ремонт шва продолжается на мосту Архар в Астане.

    Мост Трассы Астана Строительство
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор