Сроки ремонта шоссе Алаш продлили в Астане

В Астане сроки ремонтных работ на шоссе Алаш продлены до 10 сентября в связи с погодными условиями и производственной необходимостью, передает Kazinform со ссылкой на сайт акимата столицы.

Напомним, на шоссе Алаш в Астане ведутся работы по устройству бетонного покрытия для датчиков измерения веса. Протяженность рабочего участка составляет 400 метров.

Фото: акимат Астаны

При этом движение автотранспорта будет организовано по полосам встречного направления.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и направляющие указатели.

Между тем ремонт шва продолжается на мосту Архар в Астане.