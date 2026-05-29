Сроки ремонта на Кашагане могут пересмотреть — Минэнерго Казахстана

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что в Казахстане рассматривают возможность переноса сроков ремонта на нефтегазовом месторождении Кашаган, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава ведомства прокомментировал информацию о планах оператора месторождения NCOC приостановить с 1 июня работу морских производственных объектов и наземного завода по переработке нефти и попутного газа.

— Да, мы рассматриваем вопрос о переносе сроков ремонта, — сказал Аккенженов журналистам в кулуарах V Евразийского экономического форума.

По данным отраслевых СМИ, остановка добычи в рамках планового ремонта должна продлиться около 35 дней. По оценкам, плановые работы могут сократить экспорт казахстанской нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки в июне и начале июля.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики рассматривает с акционерами КТК вопрос изменения тарифов транзита казахстнаской нефти.