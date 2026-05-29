Казахстан не видит альтернативы КТК для экспорта нефти — Минэнерго

По словам министра, вопрос изменения тарифов транзита по КТК рассмотрели 28 мая на полях V Евразийского экономического форума.

— Вчера этот вопрос рассматривался, но требуется консенсус среди акционеров. Естественно, мы, как ресурсная страна, хотим сохранить действующие тарифы, но будем рассматривать это на заседании акционеров, — отметил Аккенженов в кулуарах форума.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что на сегодняшний день Казахстан не видит альтернативы КТК для транспортировки основных объемов нефти на международные рынки.

— Альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет. Из них казахстанской нефти чуть меньше, понятно, там порядка 60-70 миллионов тонн в целом экспорта казахстанской нефти. Но вот представьте, нет такой альтернативы, не существует такого трубопровода, который мог бы эти объемы на сегодняшний момент из Казахстана транспортировать на международные рынки. Поэтому все, о чем мы говорим, это дополнительные маршруты. Мы рассматриваем любые дополнительные маршруты, — отметил он.

Министр также сообщил, что Казахстан использует трубопровод Казахстан—Китай, маршрут Актау—Махачкала, а также транспортировку части объемов через Каспийское море.

Говоря о возможности поставок через маршрут Баку—Супса, он отметил, что Казахстан готов рассматривать и этот вариант в качестве дополнительного в случае, если он будет экономически целесообразным.

Однако официальных переговоров с азербайджанской стороной пока не проводилось.

Ранее сообщалось, что по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск за 2025 год транспортировано 70,52 млн тонн нефти.