Сроки рассмотрения заявок фермеров по субсидированию в Казахстане сократят

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сумму 18,2 млрд тенге подано онлайн 20 тысяч электронных заявок на субсидирование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан проводится работа по автоматизации процессов оказания государственных услуг, в том числе процессов субсидирования.

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

«На сегодняшний день из 14 направлений субсидирования в текущем году проведена полная автоматизация по удобрениям. Подано онлайн 20 тысяч электронных заявок на сумму 18,2 млрд тенге. Оплачено заявок на сумму 17,1 млрд тенге. Проверка данных проводилась автоматически, срок рассмотрения составил 1 день», - проинформировал он.

В ближайшее время, по данным спикера, после подготовительных работ планируется автоматизация субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур.





«До конца года полная автоматизация будет реализована по оставшимся направлениям субсидирования, что сократит сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза (с 18 до 7 дней) и снизит коррупционные риски», - сказал спикер.

По мнению вице-министра, одним из важных моментов в автоматизации процессов оказания государственной услуги является исключение в данном процессе Комиссий по распределению средств субсидий.

Данная мера исключает вмешательство должностных лиц в процесс субсидирования, следовательно, позволяет значительно снизить коррупционную составляющую в ней. Также сокращаются сроки оказания государственных услуг за счет исключения затрат времени на создание и утверждение составов комиссий, на подготовку, организацию и проведение ее заседаний, на подготовку и подписание решений комиссий.

Как отметил Арман Евниев, автоматизация процессов субсидирования позволит персонализировать ответственность сторон, в том числе отдельных должностных лиц, задействованных в данном процессе, поскольку каждое действие в системе будет прослеживаться и подтверждаться подписание ЭЦП участника системы.

«Также автоматизация процессов субсидирования позволит проводить контроль и мониторинг процесса в режиме реального времени. Так, в режиме реального времени фермер может просматривать поданные им заявки в реестре заявок», - сказал он.

При этом, как считает спикер, автоматизация процессов по сбору и обработке данных исключит необходимость предоставления различной отчетности между сторонами, задействованными в процессе субсидирования, что положительно скажется на снижении излишнего документооборота между ними, в том числе между центральными и местными органами управления. Наряду с этим, снизится количество ошибок и несоответствии в отчетных данных, связанных с человеческим фактором.

Как подчеркнул вице-министр, одним из важных положительных сторон автоматизации для получателей государственной услуги является то, что будет исключена необходимость физического посещения ЦОН-ов или каких-либо других органов, проводя все операции в системе, а также прослеживая весь процесс оказания государственной услуги в режиме реального времени через сеть Интернет.

Это, в свою очередь, также приведет к сокращению затрат по времени.

Автор: Лаура Амантаева