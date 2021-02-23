РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:54, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Сроки работ на водопроводных сетях изменены из-за метеопрогноза в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесены сроки проведения ремонтных работ на водопроводных сетях в Алмалинском и Жетысуском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее анонсированные на 26 февраля работы на сетях водопровода с временным отключением подачи воды в жилые дома и другие здания, расположенные по проспекту Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова, в Алмалинском районе, а также в контуре улиц Райымбека–Бродского – Федорова – Кудерина в Жетысуском районе перенесены на 2 марта текущего года», - сообщили в ГКП «Алматы су».

    Напомним, вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.


    Теги:
    Акимат Строительство Алматы Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство выросло в Казахстане на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон погибла от удара крылом самолета
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!