Сроки работ на водопроводных сетях изменены из-за метеопрогноза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за неблагоприятного прогноза погоды перенесены сроки проведения ремонтных работ на водопроводных сетях в Алмалинском и Жетысуском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее анонсированные на 26 февраля работы на сетях водопровода с временным отключением подачи воды в жилые дома и другие здания, расположенные по проспекту Райымбека от улицы Розыбакиева до улицы Байзакова, в Алмалинском районе, а также в контуре улиц Райымбека–Бродского – Федорова – Кудерина в Жетысуском районе перенесены на 2 марта текущего года», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Напомним, вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.