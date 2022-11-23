Сроки проведения парламентских выборов объявит Президент - спикер Мажилиса

23 Ноября 2022, 14:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал возможные сроки проведения парламентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года, но это Президент объявит. Естественно, после этого будет сформировано новое Правительство. По срокам надо дождаться, когда Президент объявит», - заявил Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

В своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.

20 ноября состоялись выборы Президента РК. По окончательным итогам, за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

Фото: akorda.kz