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Сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлеваются до 2022 года

1 Сентября 2021 11:14
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Сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлеваются до 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлевают до 2022 года. На эти цели будет выделено 1 трлн тенге», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента.

Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Выступление Касым-Жомарта Токаева транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.
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#Президент Казахстана   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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