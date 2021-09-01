Сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлеваются до 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сроки программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» продлевают до 2022 года. На эти цели будет выделено 1 трлн тенге», - заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента.

Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Выступление Касым-Жомарта Токаева транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов «Хабар», «Хабар 24», «Qazaqstan», «Almaty TV», «Astana TV», «Atameken», «Евразия», «31 канал», «7 канал», «КТК», «СТВ», «МИР», а также в эфире всех ведущих радиостанций страны.