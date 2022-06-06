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Сроки посевной кампании затягиваются из-за дождей в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
6 Июня 2022, 03:00
Сроки посевной кампании затягиваются из-за дождей в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин проинспектировал ход посевной кампании в регионе, посетив несколько крестьянских хозяйств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мартукском районе аким области посетил крестьянское хозяйство «Еңбек». Глава КХ Арслан Сугурбаев рассказал, что уже приступил к посеву кормовых культур. Благодаря мерам государственной поддержки хозяйство в этом году приобрело две дождевальные установки и рассчитывает на хороший урожай.

Аким области заслушал доклады руководителей соответствующих госорганов о ходе посевной по области. В регионе из-за майских дождей сроки посевной кампании затягиваются, однако наличие большого количества влаги в почве и принятые заблаговременно меры по подготовке к посевной, вселяют уверенность, что по завершению вегетационного периода фермеры получат хороший урожай.

Также аким осмотрел ход ремонтных работ на автодорогах. Так, на автодороге областного значения «Актобе-Родниковка-Мартук» в этом году будет завершено асфальтирование до Северного обхода и поворота на село Акшат. Полное завершение проекта запланировано на следующий год.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер проинформировал о текущей ситуации с ремонтом дорог по области. Глава региона поручил держать ход реализации каждого проекта дорожного строительства на особом контроле, в том числе работы на автодороге Южный обход.

«41 разъезд - очень важный объект. Дожди были почти весь май, это замедлило темп работ, но до конца этого месяца возле Ясного должны завершить дорогу. Весь ремонтируемый участок Южного обхода должен быть заасфальтирован к осени», - сказал Ондасын Уразалин.

Всего в 2022 году в регионе будет построено, реконструировано и отремонтировано 583 километра автомобильных дорог. На эти цели направят 34,3 млрд тенге.


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