22 Июня 2022 22:02

Сроки отключения газа в Костанайской области сократят

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК озвучил новые сроки по отключению населения региона от газа в связи с ремонтом газопровода «Карталы-Рудный». Изначально речь шла об отключении газа почти на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально планировалось отключение с 1 по 25 августа. Теперь сроки будем сокращать. Проводится совместная работа местных исполнительных органов, представителей «КазТрансГаз Аймак» и «КазТрансГаз». Планируется, что за 12-14 дней будет отремонтирован газопровод. Из других областей к нам будут направлены мобильные группы, чтобы скорее завершить работы», - сообщил А. Мухамбетов.

Аким области не исключает возможных форс-мажорных ситуаций из-за увеличения нагрузки на электросети в этот период, но местные власти к этому готовы.

«Нагрузка на электросети увеличится минимум на 10-15%. Мы к этому готовы. Профильные предприятия работают, чтобы стабильно пройти период ремонта. 10-15 дней газа не будет, за это время мы все отремонтируем», - заключил А. Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что жители Костанайской области почти на месяц останутся без газа, а крупным промышленным предприятиям придется переходить на альтернативные источники энергии на этот период, некоторым придется частично или полностью приостановить работу.