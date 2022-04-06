Сроки ограничений на экспорт зерна продлятся до 15 июня – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев назвал сроки введения ограничений на экспорт зерна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На МВК решение принято, сейчас непосредственно идёт процедура согласования, в ближайшее время ориентировочно думаем в течении двух недель будет решено. Мы предложили на срок до 15 июня ввести», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Напомним, ранее в Минсельхозе объявили о введении ограничений на экспорт зерна и муки.

«Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Мы сейчас прорабатываем, это будут такие объемные цены, они не помешают экспорту как муки, так и зерна. Российская Федерация ввела у себя временный запрет на экспорт пшеницы и экспорт зерновых. Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления, на экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов», - сказал 4 апреля вице-министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа.