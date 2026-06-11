Сроки объявления новой минимальной зарплаты в Казахстане назвали в Миннацэкономике

Окончательное решение по повышению минимальной зарплаты будет зависеть от возможностей бюджета на 2027 год, сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Амрина, вопрос повышения минимальной заработной платы прорабатывается уже длительное время и включен в проект Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026–2029 годы.

Вице-министр пояснил, что сейчас ведется работа по формированию бюджета на 2027 год. После публикации окончательных статистических данных Правительство сможет оценить возможности для увеличения МЗП.

— После 1 августа, мы когда возьмем уже статистические данные за 2025 год окончательные, и у нас уже будут итоги полугодия 2026 года — это как раз это является базой для формирование прогноза доходов бюджета на 2027 год. То есть, мы окончательно будем понимать насколько у нас бюджет возможен формировать и насколько позволит увеличивать минимальную заработную плату, — пояснил Амрин.

Ранее сообщалось, что минимальную заработную плату в Казахстане могут начать рассчитывать по методике Международной организации труда с 2027 года.