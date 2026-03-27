Минимальную зарплату в Казахстане пересчитают по стандартам МОТ: названы сроки

Министр напомнил, что Казахстан ратифицировал соответствующую Конвенцию МОТ в 2025 году, и сейчас ведомство разрабатывает формулу расчета.

Методика будет учитывать производительность труда и медианную заработную плату. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Министерстве финансов и Министерстве национальной экономики.

— Эту формулу мы внесли на рассмотрение наших государственных органов — это Министерство финансов и Министерство национальной экономики. Сейчас привлекаются эксперты чтобы посмотреть правильность формирования нашей формулы. Идет обсуждение. Но в целом методика уже должна начать работать. Я думаю, до конца этого года по ней мы определимся. Будет методика с формулой, а когда ее применять, уже будет обсуждаться вторым этапом. Может быть, со следующего года, — сообщил Ертаев.

Министр уточнил, что минимальная зарплата влияет на уровень оплаты труда, так как используется как базовая величина для расчета зарплат с учетом коэффициентов.

— МЗП применяется на уровень заработной платы. Сейчас он 85 тысяч тенге. И при увеличении его, например, условно до 95 тысяч тенге, то все расчеты начинаются с применения коэффициентов к заработной плате, к оплате труда из расчета 95 тысяч, — привел пример глава ведомства.

При этом пересмотр МЗП не влияет напрямую на размер пенсий и социальных выплат, напомнил министр.

Напомним, Конвенция Международной организации труда обязывает страны-члены ввести систему установления минимальной заработной платы для всех категорий наемных работников. При этом должны учитываться экономические факторы, потребности работников и обеспечиваться участие сторон социального партнерства, а также недопущение дискриминации в оплате труда.