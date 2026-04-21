Сроки налоговой отчетности для бизнеса пересмотрели в Казахстане

В феврале в рамках заседания Проектного офиса было рассмотрено 38 вопросов, связанных с применением новых налоговых норм в финансовом секторе. Из них 7 направлены на дополнительную проработку с учетом их влияния на доходы государственного бюджета и налоговое администрирование. По итогам обсуждений три вопроса вынесены на текущее заседание для принятия окончательных решений.

Первый вопрос касался роста налоговой нагрузки по корпоративному подоходному налогу для страховых компаний в связи с переходом на международный стандарт финансовой отчетности МСФО 17.

В соответствии с новыми требованиями страховые организации обязаны в налоговом периоде 2026 года отразить в доходах (или вычетах) разницу, возникшую при переходе с МСФО 4 на МСФО 17. Данная разница носит разовый характер и отражает накопленный финансовый эффект за предыдущие периоды (2023–2025 годы), а не результаты деятельности 2026 года.

Ее включение в налоговую базу приведет к существенному росту суммы КПН к уплате. В этой связи Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поддержало предложение предусмотреть возможность уплаты налога равными долями в течение 2026–2028 годов.

Мера направлена на более плавный переход страхового сектора к новым правилам налогообложения. При этом при расчете авансовых платежей влияние разового эффекта на последующие периоды будет исключено.

Второй вопрос, инициированный Ассоциацией финансистов Казахстана, касался освобождения факторинговых операций от налога на добавленную стоимость.

В предыдущей редакции Налогового кодекса факторинговые и форфейтинговые операции, а также банковские гарантии и поручительства прямо освобождались от НДС, что соответствует международной практике. В действующем кодексе факторинг не отнесен к займам, и на него не распространяется освобождение, предусмотренное для кредитов.

В результате факторинговые операции облагаются НДС, что увеличивает стоимость финансирования для клиентов на 16% и снижает привлекательность данного инструмента. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, из 23 банков второго уровня только 4 осуществляют факторинговые операции.

Заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов заявил, что агентство поддерживает развитие факторинга как инструмента финансирования бизнеса и предлагает освободить данные операции от НДС.

Третий вопрос касался налогообложения доходов нерезидентов от операций с ценными бумагами.

Согласно действующей норме, освобождение от налогообложения применяется к доходам физических лиц-нерезидентов при реализации ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже. Ранее аналогичная льгота распространялась и на юридических лиц.

Предлагается восстановить равные условия налогообложения для всех категорий инвесторов, что будет способствовать расширению круга участников рынка и повышению ликвидности торгов.

По итогам заседания данные предложения поддержаны.

Также рассмотрены поправки технического характера к пункту 6 статьи 56 Налогового кодекса, регулирующему представление сведений об оказанных услугах.

Согласно действующей норме, организации, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, газо- и электроснабжения, теплоснабжения, сбора отходов, обслуживания лифтов и перевозок, обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о таких услугах в электронной форме не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. При этом норма не распространяется на индивидуальных предпринимателей, несмотря на то что они также работают в этих сферах.

По итогам обсуждения принято решение распространить требование на всех налогоплательщиков, включая ИП, обеспечив равный охват субъектов бизнеса. Одновременно из перечня обязательных сведений исключены данные по ряду коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз отходов, обслуживание лифтов), поскольку эта информация уже содержится в информационных системах Комитета государственных доходов.

Также пересмотрены сроки: вместо 10-го числа установлен крайний срок — последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом. Это позволит формировать данные на основе первичных документов и повысит их достоверность.

Напомним, что госорганы РК будут отвечать за неучтенные налоговые риски при предоставлении льгот.