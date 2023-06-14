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    15:26, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Сроки легализации иномарок могут продлить в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легализация иномарок может продолжиться и после 1 июля. Об этом сказано в проекте постановления Правительства, опубликованном Комитетом административной полиции на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на предварительное извещение граждан об условиях легализации, многие автомобили не были сняты с учета по месту прежней регистрации и не прошли легализацию из-за запретов и ограничений на совершение регистрационных действий. По состоянию на 8 июня поступило более 365 тысяч обращений. Только 144 320 автомобилей прошли первичную регистрацию, еще более 14 тысяч автомобилей прошли номерной осмотр и ждут регистрации. Если соответствующие обращения поданы до 1 июля 2023 года, гражданам предоставляется возможность последующей легализации автомобилей», - говорится в проекте постановления правительства, в который планируется внести изменения.

    Документ будет на публичном обсуждении до 23 июня.

    Ране сообщалось, что 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей.

    Уточнялось, что легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана.

    Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

    Кроме того, 22 мая текущего года началась работа по регистрации автомобилей, ввезенных под видом запчастей.


    Теги:
    Легализация. Приватизация Транспорт Главная для mail.ru
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