Сроки легализации иномарок могут продлить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легализация иномарок может продолжиться и после 1 июля. Об этом сказано в проекте постановления Правительства, опубликованном Комитетом административной полиции на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на предварительное извещение граждан об условиях легализации, многие автомобили не были сняты с учета по месту прежней регистрации и не прошли легализацию из-за запретов и ограничений на совершение регистрационных действий. По состоянию на 8 июня поступило более 365 тысяч обращений. Только 144 320 автомобилей прошли первичную регистрацию, еще более 14 тысяч автомобилей прошли номерной осмотр и ждут регистрации. Если соответствующие обращения поданы до 1 июля 2023 года, гражданам предоставляется возможность последующей легализации автомобилей», - говорится в проекте постановления правительства, в который планируется внести изменения.

Документ будет на публичном обсуждении до 23 июня.

Ране сообщалось, что 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей.

Уточнялось, что легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные гражданами Казахстана.

Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года. Также транспортное средство не должно находиться в розыске. Автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Транспорт, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Кроме того, 22 мая текущего года началась работа по регистрации автомобилей, ввезенных под видом запчастей.