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Регистрация автоконструкторов стартовала в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 11:00
Регистрация автоконструкторов стартовала в Казахстане Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, 22 мая текущего года началась работа по регистрации автомобилей, ввезенных под видом запчастей.

Для регистрации автовладельцам необходимо предоставить:

1) заявление;

2) акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

3) диагностическая карта технического осмотра.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Данные транспортные средства должны эксплуатироваться внутри нашей страны и без возможности отчуждения на иное лицо.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через мобильные приложения банков второго уровня.

По указанным номерам call-центров можно получить дополнительную информацию о легализации:

Астана: 8-7172-53-22-30, 8-775-906-53-16

Алматы: 8-747-733-10-20, 8-7272-76-27-57

Шымкент: 8-700-658-03-87, 8-7252-53-71-06

Абайская область: 8-702-761-48-66

Акмолинская область: 8-7162-29-98-48, 8-7162-29-98-13

Актюбинская область: 8-7132-46-24-40, 8-7132-46-24-41

Алматинская область: 8-702-149-57-20

Атырауская область: 8-7122-98-23-15

Восточно-Казахстанская область: 8-707-914-14-38, 8-7232-23-41-59

Западно-Казахстанская область: 8-705-124-65-47, 8-7112-92-17-17

Жамбылская область: 8-7262-99-76-46

Жетысуская область: 8-7282-60-75-13, 8-705-733-76-16

Карагандинская область: 8-702-236-84-10

Костанайская область: 8-747-847-38-42, 8-7142-52-69-63

Кызылординская область: 8-705-102-68-41, 8-7242-21-20-93

Мангистауская область: 8-7292-47-45-69, 8-701-777-43-62, 8-701-555-83-80

Павлодарская область: 8-7182-37-77-35

Северо-Казахстанская область: 8-7152-32-00-19, 8-7152-32-00-22

Туркестанская область: 8-708-157-42-01, 8-7253-35-86-37

Улытауская область: 8-705-303-51-27


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