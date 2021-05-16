Сроки будем сокращать - аким ВКО о строительстве домов пострадавшим от пожара в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Строительство домов для пострадавших от пожара начато в новом микрорайоне города Риддера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

«Уважаемые земляки! Сегодня с рабочей поездкой посетил город Риддер. Был на строительной площадке и встретился с руководителями подрядных организаций.

Хочу поблагодарить все компании за хорошие проектные решения, которые они предложили, а также за своевременное и эффективное начало строительства. Уверен, что каждый из них чувствует особенную социальную ответственность и приложит все свои силы, весь профессиональный опыт, тем самым обеспечит четкую реализацию важной для нашего региона миссии», - отметил аким.

Он подчеркнул: всё, что было обещано жителям, будет сделано. Глава региона напомнил, что данная работа находится на особом контроле у Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«Сроки будем сдвигать в сторону сокращения, чтобы люди до осени смогли обустроиться.

Здесь будет красивый и современный микрорайон, с большими качественными домами, широкими улицами, прекрасным освещением. На следующей неделе, после заключения соглашения, приступят к подготовке основания дорожного полотна. Вместе с домами сразу подведем дорогу, сделаем освещение и благоустроим территорию, включая детские и спортивные площадки.

24 мая еще раз, как и обещал, проведу встречу с жителями. Вместе с подрядными организациями ознакомим с ходом строительных работ.

Выражаю огромную благодарность всем за поддержку и помощь. Вместе – мы сила!» - заключил Даниал Ахметов.

Напомним, 10 мая 2021 года в городе Риддере произошел масштабный пожар. 12 мая в 14:30 лесной пожар был ликвидирован на площади 272,4 га.

Из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 годов рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

По факту пожара начато досудебное расследование по статье «Неосторожное обращение с огнем» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что до конца августа погорельцы получат ключи от новых домов. Пять строительных компаний возведут по семь домов в новом микрорайоне «Ботаника».