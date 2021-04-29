Сроки аренды сельхозугодий иностранцами не будут продлены - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, представляя законопроект, отметил, что он был одобрен Мажилисом Парламента и 14 апреля этого года внесен в Сенат.

«Законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования», - сказал во время пленарного заседания Сената Сапархан Омаров.

Также, по данным министра, земли сельскохозяйственного назначения находятся в аренде у семи юридических лиц с иностранным участием, с общей площадью 74,4 тысяч гектаров.

«В том числе, одно предприятие в Жамбылской области с площадью сельхозугодий 5,9 тысяч гектаров. В Павлодарской области одно предприятие с площадью 32,2 тысяч гектаров сельхозугодий, одно предприятие в Атырауской области на площади 1,6 тысяч гектаров и четыре предприятия в Акмолинской области с общей площадью 34,7 тысяч гектаров сельхозугодий», - сообщил глава Минсельхоза.

«Также функционируют две иностранные компании. Одно предприятие в Восточно-Казахстанской области на площади 14,9 тысяч гектар и одно предприятие в Жамбылской области на площади 3,6 тысяч гектаров сельхозугодий. При этом сроки завершения аренды сельхозугодий у этих иностранных компаний истекают в период с 2022 до 2025 года», - добавил Сапархан Омаров.

Он отметил, что сроки аренды после завершения не будут продлены на новый срок соответственно, так как обсуждаемый сегодня законопроект предусматривает полный запрет на предоставление земель иностранным землепользователям и различным совместным предприятиям.