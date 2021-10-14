Срок проведения онлайн-переписи населения может быть продлен в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы до 15 октября имеют возможность пройти перепись населения в режиме онлайн, но возможно этот срок будет продлен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У населения есть еще время до 15 октября, чтобы пройти перепись онлайн. Но мы в Национальное Бюро выходили с инициативой продлить немного сроки, так как могут быть и те, кто еще не слышал, кому-то некогда было. Все-таки легче пройти онлайн, нежели все рассказывать интервьюеру, он может прийти в неудобное время, когда вы торопитесь и так далее. Онлайн пройти намного легче же», - сказал руководитель Департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Алматы Айдар Абилдабеков в ходе прямого эфира на телеканале Алматы.

Спикер ранее рассказал, что в Алматы всего 28,5% населения прошли перепись. Количество интервьюеров составляет 2280 человек, среди них есть педагоги.

Напомним, третья перепись населения в истории независимого Казахстана стартовала 1 сентября 2021 года. Жители могут пройти перепись до 15 октября онлайн на сайте sanaq.gov.kz. С 1 по 30 октября интервьюеры будут обходить дома тех, кто еще не прошел перепись в онлайн-режиме.

Ранее официальный представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубеков рассказал о том, как будут защищаться персональные данные казахстанцев, входят ли в перепись иностранные граждане и куда будут переданы 20 тысяч планшетов интервьюеров. Кроме того, было разъяснено, можно ли отказаться от переписи населения.