Срок для примирения супругов при разводе могут увеличить в Узбекистане
В Узбекистане предложены изменения в Семейный кодекс, предусматривающие увеличение срока для примирения супругов при разводе с нынешних шести месяцев до одного года, передает агентство Kazinform.
Данный законопроект вынес на общественное обсуждение Комитет по делам семьи и женщин Узбекистана.
В проекте предлагается обязать судей в течение трех дней направлять уведомление в примирительные комиссии махаллей через систему «Электронное правительство» для принятия мер по сохранению семьи.
Кроме того, в документе уточняется порядок расторжения брака через органы ЗАГС. В случае если супруги без детей подают заявление на развод по взаимному согласию, с момента заключения брака должно пройти не менее одного года. Данная норма не распространяется на случаи семейного насилия, которые будут рассматриваться в отдельном порядке.
В документе также уточняются вопросы определения места проживания детей после развода и порядка их общения со вторым родителем.
Проект также включает меры по совершенствованию системы алиментов — их минимальный размер предлагается привязать к уровню базовых потребительских расходов, а выплаты накапливать на банковском счете ребенка.
Меры направлены на сохранение семьи и предотвращение разводов.
Ранее сообщалось, что рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч.