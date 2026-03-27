РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 27 Март 2026 | GMT +5

    Срок для примирения супругов при разводе могут увеличить в Узбекистане

    В Узбекистане предложены изменения в Семейный кодекс, предусматривающие увеличение срока для примирения супругов при разводе с нынешних шести месяцев до одного года, передает агентство Kazinform. 

    Фото: zamin.uz

    Данный законопроект вынес на общественное обсуждение Комитет по делам семьи и женщин Узбекистана. 

    В проекте предлагается обязать судей в течение трех дней направлять уведомление в примирительные комиссии махаллей через систему «Электронное правительство» для принятия мер по сохранению семьи.

    Кроме того, в документе уточняется порядок расторжения брака через органы ЗАГС. В случае если супруги без детей подают заявление на развод по взаимному согласию, с момента заключения брака должно пройти не менее одного года. Данная норма не распространяется на случаи семейного насилия, которые будут рассматриваться в отдельном порядке.

    В документе также уточняются вопросы определения места проживания детей после развода и порядка их общения со вторым родителем. 

    Проект также включает меры по совершенствованию системы алиментов — их минимальный размер предлагается привязать к уровню базовых потребительских расходов, а выплаты накапливать на банковском счете ребенка.

    Меры направлены на сохранение семьи и предотвращение разводов.

    Ранее сообщалось, что рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч. 

     

    Теги:
    Узбекистан Развод Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают