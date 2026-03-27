Срок для примирения супругов при разводе могут увеличить в Узбекистане

Данный законопроект вынес на общественное обсуждение Комитет по делам семьи и женщин Узбекистана.

В проекте предлагается обязать судей в течение трех дней направлять уведомление в примирительные комиссии махаллей через систему «Электронное правительство» для принятия мер по сохранению семьи.

Кроме того, в документе уточняется порядок расторжения брака через органы ЗАГС. В случае если супруги без детей подают заявление на развод по взаимному согласию, с момента заключения брака должно пройти не менее одного года. Данная норма не распространяется на случаи семейного насилия, которые будут рассматриваться в отдельном порядке.

В документе также уточняются вопросы определения места проживания детей после развода и порядка их общения со вторым родителем.

Проект также включает меры по совершенствованию системы алиментов — их минимальный размер предлагается привязать к уровню базовых потребительских расходов, а выплаты накапливать на банковском счете ребенка.

Меры направлены на сохранение семьи и предотвращение разводов.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч.