Срочную операцию провели новорожденному в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы врачи удалили большое образование на нёбе у новорожденного, которое мешало ребенку получать полноценное питание. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девочка родилась 3 марта путем срочных оперативных родов. В 36 недель, еще во время беременности, у ребенка было зафиксировано отклонение в лицевой части – врожденный порок развития твердого нёба. Во время беременности с родителями ребенка была проведена консультация челюстного-лицевого хирурга. Заключение врача: односторонняя расщелина твердого неба.

Врачи рекомендовали маме проводить не более одного кормления. Как только ребенок родился, его в срочном порядке перевели в отделение неонатальной хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. Девочка была обследована и началась подготовка к оперативному вмешательству. Операцию проводил д.м.н., профессор Серик Нугманов.

Оперативное лечение заключалось в том, чтобы удалить большое образование на нёбе, которое мешало ребенку получать полноценное питание. Во время операции выяснилось, что нарост исходил из альвеолярного отростка верхней челюсти. Операция прошла успешно. На сегодняшний день состояние ребенка удовлетворительное.

С 2019 года в Центре детской неотложной медицинской помощи действует профильное отделение челюстно-лицевой хирургии. Ежегодно возрастает количество пациентов с ЧЛХ патологиями, которым помогают специалисты ЦДНМП.