Срочнику дали отпуск - военнослужащие устроили сюрприз из армии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской акции «Ел Тірегі», проводимой Управлением по делам обороны Ауэзовского района города Алматы, военнослужащие устроили сюрприз родителям солдата-срочника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ежегодном мероприятии «День призывника» присутствовали более 600 человек, среди которых военнослужащие срочной службы, призывники и их родители, сотрудники местных органов военного управления и кадеты военно-патриотических классов.

С напутственным словом к призывникам обратился начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

«Призывники – это оплот и защитники государства. На них надеются матери, ждут любимые, гордится страна. Сегодня мы чествуем ребят, которым вскоре предстоит выполнить конституционный долг перед Родиной. И я желаю вам крепкого здоровья, добросовестной службы и успехов в нелегком ратном деле», – отметил он.

По словам полковника Усербаева, «День призывника» проводится для повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы. В этот день местные органы военного управления устраивают праздничные патриотические мероприятия, организуют для призывников экскурсии в воинские части, проводят разъяснительную работу среди родителей.

Нередко призывники встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и посещают памятники воинам-героям, музеи, военные выставки.

Ветеран ВОВ, полковник в отставке Леонид Гирш напомнил призывникам о долге перед страной:

«Для каждого мужчины служба в рядах Вооруженных Сил – это хорошая школа, после которой меняются взгляды на многое. По-иному воспринимаешь такие понятия, как Родина и семья. Служба в армии всегда была почетным делом. Возможно, в первые дни и месяцы вам придется нелегко, но, уверен, вы справитесь с трудностями и станете настоящими защитниками Отечества».

«День призывника» стал настоящим праздником для семьи военнослужащего срочной службы Дауыржана Махамбетжан, призванного в Десантно-штурмовые войска полгода назад. За отличные показатели в боевой подготовке ему был предоставлен краткосрочный отпуск домой, а родителям вручено благодарственное письмо от командования части.

Приезд сына стал настоящим сюрпризом для родителей. Командиры говорят, что за те полгода, что Дауыржан служит в Десантно-штурмовых войсках, он зарекомендовал себя как лучший стрелок батальона, выбивающий 98 баллов из 100 возможных, на «отлично» знает тактико-технические характеристики вверенного оружия, знает и умело применяет приемы рукопашного боя, добросовестно и ответственно относится к выполнению служебного долга.

Руководство местных органов военного управления уверено, что краткосрочный отпуск военнослужащего домой, при условии отличных показателей в боевой подготовке станет не только доброй традицией, но и хорошим стимулом для других военнослужащих срочной службы.