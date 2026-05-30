    Прокуратура защитила инвестора с проектом на 18,3 млрд тенге в Степногорске

    В Степногорске прокуратура приняла меры по предотвращению срыва инвестиционного проекта стоимостью 18,3 млрд тенге, обеспечив сохранение 500 рабочих мест, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — Прокуратура города Степногорска совместно с Комитетом по защите прав инвесторов защитила права инвестора, реализующего один из крупных проектов региона. В Степногорске прокуроры помогли сохранить реализацию масштабного инвестиционного проекта стоимостью 18,3 млрд тенге, который оказался под угрозой из-за ареста имущества и блокировки банковских счетов компании. В рамках проекта планируется создание 500 новых рабочих мест, — сообщили в прокуратуре региона. 

    Установлено, что в рамках исполнительного производства судебным исполнителем были наложены аресты на имущество компании и ограничения на банковские счета. При этом стоимость арестованных активов значительно превышала сумму взыскания.

    Как отметили в прокуратуре, такие меры фактически парализовали операционную деятельность предприятия и создали реальные риски остановки инвестиционного проекта.

    — После вмешательства прокуратуры права инвестора были полностью восстановлены. Необоснованные ограничения и аресты отменены, а угроза срыва проекта устранена. Работа по защите бизнеса и инвестиций продолжается и находится на особом контроле, — подчеркнули в ведомстве. 

    Прокуратура Акмолинской области напоминает инвесторам: при возникновении административных барьеров или нарушении прав следует незамедлительно обращаться по телефону 8 (705) 129-11-40 либо в Call-центр 115.

    Ранее сообщалось, прокуратура защитила права более 900 лиц с инвалидностью в Астане.

    Тамирис Әбділдина
    Автор