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    18:18, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Средства на закуп вакцин не освоили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице не освоены средства, выделенные на закуп вакцин и других медицинских препаратов. Об этом сообщил председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе государственного аудита по управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана выявлен недостаток в части неосвоения бюджетных средств по состоянию на 1 декабря (2020 года) в сумме 421,5 млн тенге, выделенных на централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских препаратов», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.

    Ранее он сообщил, что Ревизионной комиссией на постоянной основе ведется мониторинг исполнения бюджета в столице. Анализ показал, что исполнение бюджета столицы осуществляется с существенными недостатками. Так, в расходной части бюджета наблюдается высокий уровень неисполнения бюджета относительно прошлого года - 7,2 млрд тенге, в прошлом году 2,6 млрд тенге.

    При этом основная часть неосвоения бюджетных средств допущена управлением строительства в ходе исполнения бюджета , которым не выявлены риски и не приняты меры по освоению бюджетных средств в сумме 6 283,1 млн тенге. В том числе по антикризисным средствам - 3 955,3 млн тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Маслихат Астана Экономика
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