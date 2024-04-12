Средства на благоустройство дворов многоэтажек исчезли в акимате города Тараза
Благоустройство дворов областного центра, водоснабжение, освещение улиц, ремонт дорог, мусорные контейнеры, видеонаблюдение — выделявшиеся на эти цели бюджетные средства, как в «черную дыру», исчезали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.
В прокуратуре города Тараза озвучили детали очередного расследования необоснованной выплаты бюджетных средств горакиматом за невыполненные работы.
Как сообщалось, по результатам проверки надзорным ведомством законности расходования горакиматом бюджетных средств выяснилось, что городской отдел ЖКХ необоснованно перечислил подрядчику 75 млн тенге.
— Уголовное дело недавно зарегистрировали по статье 189 части 4 пункту 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. По данным прокуратуры, в этом году были запланированы работы по благоустройству ста дворов областного центра, а также по водоснабжению жилого массива «Тектурмас». Работа не была выполнена, однако городской отдел ЖКХ перечислил средства подрядной организации. Сейчас идет следствие, этот вопрос устанавливается, — пояснил корреспонденту агентства Kazinform руководитель отдела городской прокуратуры Максат Жетигенов.
Отметим, что в Таразе имеется 1 190 многоквартирных жилых домов. Планировалось еще в 2020 году благоустроить все дворы в областном центре, но благоустройство большинства из них осталось на бумаге, многие работы до конца не были завершены, и уже тогда компетентные органы начали проводить расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ акимата города Тараза.
В 2022 году в Таразе было запланировано благоустройство ста дворов общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Однако, как потом выяснилось, бюджет акимата города не в состоянии это выполнить. Из-за нехватки средств и некачественной проектно-сметной документации количество подлежащих благоустройству дворов сократилось до 23-х. В 2023 году было запланировано благоустройства 42-х дворовых территорий.
До сих пор порядка 60% дворов многоэтажных домов областного центра нуждаются в благоустройстве. К корреспонденту агентства Kazinform обращаются жители областного центра с жалобами на ужасающее состояние дворовых территорий, разбитые детские качели, отсутствие спортивных площадок, ветхие мусорные контейнеры.
— Наш двор находится в центре города, мы были записаны в очередь на благоустройство двора. Потом узнали, что нашего дома уже нет в очереди. Записались на прием к акиму города Бахытжану Орынбекову, но он сразу нам сказал, что денег в бюджете нет, — рассказывает жительница Тараза Елена Нутарова.
В прокуратуре города Тараза заметили, что это не единственный факт хищения бюджетных средств, фигурантом которого является экс-руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза.
Как сообщалось, в 2023 году на скамье подсудимых за хищение бюджетных средств оказались экс-руководитель коммунальной службы горакимата Тараза и способствовавший ему в хищении руководитель ТОО «KazinCapital». Тогда прокуратура при проверке выявила похищенные 24 млн тенге, предназначавшиеся для установки контейнерных мусорных площадок, и 91 млн тенге для освещения улиц и установки видеокамер. Таразский горсуд № 2 приговорил подсудимых по ст. 189 ч 4 п. 2 УК РК к восьми годам лишения свободы.
В этом году прокуратура города Тараза установила хищение 34,2 млн тенге, выделенных на ремонт улиц города. Виновники предстали перед судом — все тот же руководитель отдела ЖКХ городского акимата и заместитель директора ТОО «АлматыМонтажСтрой». В ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме. Приговором суда № 2 города Тараза подсудимые осуждены к 8 годам лишения свободы.
— Подозреваемый в хищении 75 млн тенге ранее уже был приговорен к восьми годам лишения свободы. Теперь его срок заключения может быть продлен из-за нового преступления. Под следствием находится и директор подрядной организации, фигурирующей в этом деле, — сообщил руководитель отдела городской прокуратуры Максат Жетигенов.