Средства на благоустройство дворов многоэтажек исчезли в акимате города Тараза

Благоустройство дворов областного центра, водоснабжение, освещение улиц, ремонт дорог, мусорные контейнеры, видеонаблюдение — выделявшиеся на эти цели бюджетные средства, как в «черную дыру», исчезали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.

В прокуратуре города Тараза озвучили детали очередного расследования необоснованной выплаты бюджетных средств горакиматом за невыполненные работы.

Фото: Галина Скрипник

Как сообщалось, по результатам проверки надзорным ведомством законности расходования горакиматом бюджетных средств выяснилось, что городской отдел ЖКХ необоснованно перечислил подрядчику 75 млн тенге.

— Уголовное дело недавно зарегистрировали по статье 189 части 4 пункту 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК. По данным прокуратуры, в этом году были запланированы работы по благоустройству ста дворов областного центра, а также по водоснабжению жилого массива «Тектурмас». Работа не была выполнена, однако городской отдел ЖКХ перечислил средства подрядной организации. Сейчас идет следствие, этот вопрос устанавливается, — пояснил корреспонденту агентства Kazinform руководитель отдела городской прокуратуры Максат Жетигенов.

Отметим, что в Таразе имеется 1 190 многоквартирных жилых домов. Планировалось еще в 2020 году благоустроить все дворы в областном центре, но благоустройство большинства из них осталось на бумаге, многие работы до конца не были завершены, и уже тогда компетентные органы начали проводить расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ акимата города Тараза.

Фото: Галина Скрипник

В 2022 году в Таразе было запланировано благоустройство ста дворов общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Однако, как потом выяснилось, бюджет акимата города не в состоянии это выполнить. Из-за нехватки средств и некачественной проектно-сметной документации количество подлежащих благоустройству дворов сократилось до 23-х. В 2023 году было запланировано благоустройства 42-х дворовых территорий.

До сих пор порядка 60% дворов многоэтажных домов областного центра нуждаются в благоустройстве. К корреспонденту агентства Kazinform обращаются жители областного центра с жалобами на ужасающее состояние дворовых территорий, разбитые детские качели, отсутствие спортивных площадок, ветхие мусорные контейнеры.

— Наш двор находится в центре города, мы были записаны в очередь на благоустройство двора. Потом узнали, что нашего дома уже нет в очереди. Записались на прием к акиму города Бахытжану Орынбекову, но он сразу нам сказал, что денег в бюджете нет, — рассказывает жительница Тараза Елена Нутарова.

В прокуратуре города Тараза заметили, что это не единственный факт хищения бюджетных средств, фигурантом которого является экс-руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза.

Как сообщалось, в 2023 году на скамье подсудимых за хищение бюджетных средств оказались экс-руководитель коммунальной службы горакимата Тараза и способствовавший ему в хищении руководитель ТОО «KazinCapital». Тогда прокуратура при проверке выявила похищенные 24 млн тенге, предназначавшиеся для установки контейнерных мусорных площадок, и 91 млн тенге для освещения улиц и установки видеокамер. Таразский горсуд № 2 приговорил подсудимых по ст. 189 ч 4 п. 2 УК РК к восьми годам лишения свободы.

В этом году прокуратура города Тараза установила хищение 34,2 млн тенге, выделенных на ремонт улиц города. Виновники предстали перед судом — все тот же руководитель отдела ЖКХ городского акимата и заместитель директора ТОО «АлматыМонтажСтрой». В ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме. Приговором суда № 2 города Тараза подсудимые осуждены к 8 годам лишения свободы.