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    20:41, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    115 млн тенге похитил из бюджета экс-руководитель коммунальной службы горакимата Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Бывший руководитель коммунальной службы акимата города Тараза осужден за хищение бюджетных средств. Наказание получил и способствовавший ему в этом предприниматель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «​Проверкой прокуратуры выявлен факт хищения бюджетных средств бывшим руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т., а также руководителем ТОО «KazinCapital» Ш. при проведении работ по установке контейнерных площадок на сумму 24 млн тенге», - сообщили в прокуратуре города Тараза.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 189 ч.4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества преступной группой и в особо крупном размере». ​Расследование было поручено департаменту Агентства по противодействию коррупции по Жамбылской области.

    ​«В ходе расследования выявились и другие серьезные обстоятельства, - отметили в надзорном ведомстве. - Дополнительно выявлено хищение бюджетных средств еще и при проведении освещения улиц и установке видеокамер на сумму 91 млн тенге. Общий ущерб государству составил 115 млн тенге».

    ​Приговором Таразского городского суда №2 руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Т. и предприниматель Ш. признаны виновными по ст.189 ч 4 п.2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и приговорены к восьми годам лишения свободы.

    Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре города Тараза.


    Теги:
    Суды Акимат Прокуратура Жамбылская область Борьба с коррупцией
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