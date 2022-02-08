Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы компаний - Президент о комиссиях «посредников»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался относительно комиссий «посредников монопольных операторов и ненужных агентов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о комиссиях, тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов. Но вопрос - кто платит за их услуги? Конечно, потребитель платит. И виной тому - принятые законы и постановления. То есть, в основе лежат нормативно-правовые акты, при принятии которых госорганы руководствовались интересами отдельных компаний, а не интересами общества», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний. Поэтому, Правительству поручается обратить самое серьезное внимание на данную проблему и совместно с палатой «Атамекен» разобраться по каждой такой ситуации и предложить конкретные решения для их исправления», - отметил Президент.

