В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Успешные реформы в сфере науки и среднего образования, предпринятые в последние годы, привели к оттоку кадров из системы высшего образования. Квалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени, стали переходить в школы и научные организации с более высокой зарплатой, — обозначил ситуацию Президент.

По словам Главы государства среди профессоров и преподавателей университета доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%. Эти тенденции не могут не сказаться на качестве подготовки не только магистрантов и докторантов, но и бакалавров. По этому вопросу он поручил профильному министерству принять конкретные меры.

— В целом, дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, не превышает и одного балла из ста возможных, — отметил Президент. — О системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Нужно безотлагательно принять комплексные меры для исправления ситуации.

По словам Касым-Жомарта Токаева, слабой стороной казахстанских вузов является низкое качество научных исследований. Отдельные учебные заведения не имеют постоянных связей с производственными предприятиями, есть даже вузы, у которых такие связи и вовсе отсутствуют. Большинство из них применяют неэффективные и устаревшие подходы в работе.

— В целом, университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю Правительству разработать специальную программу, — дал задание Президент.

Он также сказал о необходимости расширить сферу применения понятия «грант» в Бюджетном кодексе. Средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования и развитие его инфраструктуры должны выделяться беспрепятственно.

— Развитие высшего образования в стране сдерживает и ветхая инфраструктура. Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году. В этой связи по моему поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, — высказался Глава государства. — Необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов. Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров.

По словам Президента, в Казахстане есть хорошие наработки в медицинской науке. Яркий пример: уникальный противоопухолевый препарат, который сегодня представил ученый Дос Сарбасов. Подобные проекты нужно всячески поддерживать.

— Считаю, что следует учесть предложение ученого Сарбасова по формированию в Казахстане хаба клинических исследований. Существует серьезный региональный дисбаланс в распределении вузов: большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы. Это приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах, — отметил Президент. — Для обеспечения целостного развития науки и высшего образования ранее мною было поручено создать Центры академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

Он также поручил Правительству развивать исследовательский компонент вузов и через программно-целевое финансирование поэтапно реализовать данный проект. Так как подобные центры успешно функционируют во многих странах, в которых научные инновации и экспорт образовательных услуг занимают весомую долю в структуре экономики.