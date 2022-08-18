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Средств в местном бюджете нет - аким Алматы о программе Artsport
18 Августа 2022 12:00

Средств в местном бюджете нет - аким Алматы о программе Artsport

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что с 1 сентября финансирование программы Artsport прекратится. На сегодня рассматривается возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Наурызбайского района на встрече с акимом заявила, что ее дети ходят на спортивные секции по программе Artsport на бесплатной основе.

«Наш услугодатель объявил, что с 1 сентября финансирование прекращается. Что будет дальше с программой?» - спросила жительница.

Аким города Ерболат Досаев заявил, что поставщикам заблаговременно было сообщено, что с 1 сентября финансирование прекратится.

«Средств на оплату услуг в местном бюджете нет. Мы были честными перед поставщиками и родителями. Сначала надо решить вопрос с финансированием, в бюджете средства не предусмотрены… Согласен, что программа важная и нужна нашему городу. Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Я дал поручение своему заместителю Арману Кырыкбаеву подготовить программу, которая будет ориентирована исключительно на нуждающихся из категории СУСН», - сказал градоначальник.

Ранее в ходе предыдущих встреч с населением аким Алматы неоднократно комментировал ситуацию вокруг программы Artsport. Ерболат Досаев отметил, до 1 сентября город будет поддерживать программу и выполнит все взятые на себя обязательства. Для этого было выделено 4,5 млрд тенге.

В начале лета сообщалось об инциденте между поставщиками услуг в рамках проекта «Арт спорт», госорганами и родителями детей. Поставщики заявили о неправильно заложенном бюджете и требовали выплатить им долги за прошлый год. Тогда в Министерстве культуры и спорта РК предложили наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг.

Позже стало известно, что Минкультуры РК пересмотрит стоимость секций по программе «Artsport».


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