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Среднюю урожайность по сельхозкультурам назвали в Минсельхозе

Автор:  
Серик Сабеков
23 Августа 2022, 10:59
Среднюю урожайность по сельхозкультурам назвали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 23,4 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МСХ, это больше на 387,1 тыс. га по сравнению с 2021 годом.

«Из-них площади уборки зерновых составляют 16,1 млн га. Если смотреть в разрезе культур, в том числе социально значимым, то площади уборки пшеницы составляют 12,9 млн га, из-них убрано 1 054,3 тыс. га, или 10,1%, с урожайностью 14,4 ц/га, намолочено 1 522,6 тыс. тонн», - уточнил Ербол Карашукеев.

Согласно представленным данным, в 2021 году - при средней урожайности 7,5 ц/га было намолочено 1 135,4 тыс.. тонн.

«Масличных подлежит к уборке 3 463,4 тыс. га, на сегодня убрано 16,6 тыс. га с урожайностью 7 ц/га, в 2021 году - при средней урожайности 6,4 ц/га было намолочено 5,4 тыс. тонн маслосемян. Картофеля необходимо убрать с площади 198,9 тыс. га, собрано 675,7 тыс. тонн с урожайностью 203,3 ц/га, в 2021 году - при средней урожайности 166,5 ц/га было собрано 383,9 тыс. тонн. Площади уборки овощей составляют 169,7 тыс. га, собрано 1,9 млн тонн при урожайности 253 ц/га, в 2021 году - при средней урожайности 229,7 ц/га было собрано 1,4 млн тонн», - сообщил глава МСХ.


Правительство РК   Минсельхоз   Урожай   Сельское хозяйство  
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