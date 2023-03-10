Средняя зарплата в Жетысуской области превысила 250 тысяч тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Средняя зарплата в Жетысуской области по итогам четвертого квартала прошлого года составила 250 593 тенге при медианной средней зарплате 178 077 тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента статистики региона Марат Букенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составила 70 000 тенге. В то же время представители сферы услуг, как правило, получают значительно меньшую зарплату, чем средняя по региону и средняя по РК.

«Денежные доходы населения составляют 100%. В том числе доходы от работы - 69,1%. Доход от работы по найму - 57,8%», - отметил Марат Букенов.

Ранее была названа средняя заработная плата в СКО.