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    21:10, 09 Март 2023 | GMT +6

    Средняя зарплата в Жетысуской области превысила 250 тысяч тенге

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Средняя зарплата в Жетысуской области по итогам четвертого квартала прошлого года составила 250 593 тенге при медианной средней зарплате 178 077 тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента статистики региона Марат Букенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составила 70 000 тенге. В то же время представители сферы услуг, как правило, получают значительно меньшую зарплату, чем средняя по региону и средняя по РК.

    «Денежные доходы населения составляют 100%. В том числе доходы от работы - 69,1%. Доход от работы по найму - 57,8%», - отметил Марат Букенов.

    Ранее была названа средняя заработная плата в СКО.


    Теги:
    Общество Жетысуская область Экономика
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